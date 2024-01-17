治軍嚴明的彰化縣警察局局長張國雄上任滿1年後榮陞警政署警政委員，彰化縣治安重責由警政署刑事警察局副局長陳明君接任，今天上午進行交接，由彰化縣長王惠美主持、警政署副署長李西河監交，場面隆重。

卸任彰化縣警局長的張國雄去年1月16日到任後，以能返回故鄉彰化服務為榮，任內督屬破獲各類刑案、成功攔阻民眾遭詐騙匯款金額高達3億7195萬餘元，2023年榮獲警政署國家警光獎績優警察人員甄選團體組偵查犯罪類優等，為彰化縣奉獻己力。

新任彰化縣警局長陳明君中央警察大學59期及臺北大學犯罪學研究所碩士畢業，他是澎湖人，從警歷任刑事警察局科長、大隊長、臺北市政府警察局文山第一分局長、刑事警察大隊長、保安警察第三總隊副總隊長、嘉義縣警察局局長、刑事警察局副局長等職務。

陳明君現年52歲，即已接任人口數破百萬的甲種縣市局長，仕途順遂，以往彰化縣警局長一職被視為前進「警界大聯盟」六都的跳板，未來前景可期。

主持交接的彰化縣長王惠美期許陳明君就任後，能發揮所長，繼續推動精進彰化縣警察局各項勤、業務，並能與有關單位加強溝通協調，領導全體同仁共同努力，以提升工作效率及工作成果。

警政署副署長李西河致詞指出，兩位局長能力深受各級長官的肯定，職務歷練也相當豐富完整，除表達誠摯的祝賀之意，也提出強力掃黑肅槍打擊暴力犯罪、持續宣導識詐及加強懲詐、精進社區警政及清源專案執行技巧、強化安全意識及確保執勤安全、嚴格內部管理及維持廉潔警察風紀等當前警察工作重點。