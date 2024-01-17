民眾黨主席柯文哲。（楊亞璇攝）

2024選戰落幕，民眾黨主席柯文哲以第三名敗選，支持者卻瘋傳疑似作票影片，掀起討論，中選會主委李進勇則出面澄清，撂話若有違法就下台。柯文哲今在黨部受訪表示，「大規模作票我認為不可能，有些小瑕疵也許會有」，並強調應該發展不在籍投票，台灣是資通訊大國，用手機投票應該很容易，目前投票的方法，在全世界的標準來看，太落伍了。

針對網路質疑開票有瑕疵，柯文哲表示，還是要跟全國選務人員說一聲辛苦了，他認為選務工作很辛苦，台灣已經是一個相當成熟的民主的國家，「大規模作票我認為不可能，有些小瑕疵也許會有」。

柯話鋒一轉說，不在籍投票應該要發展，每次選舉到了，台鐵、高鐵就爆滿，大家疲於奔命，等於在製造投票的成本，他2020年去看愛沙尼亞，已經一半國民用手機在投票，台灣是資通訊大國，其實用手機投票應該很容易，目前投票的方法，在全世界的標準來看，太落伍了。

而柯文哲選前宣戰各家民調，外界嘲諷結果是誰沒穿褲子？對此，柯表示，民調我們有研究過，第一點，它還是個科學，他發現蠻有趣的，如果用純市話做，他的民調就最後一個，純手機他就變第一，那到底這民調手機市話混合比例，要全市話、還是手機占30％、手機占50％去做各種混合，這次有個發現，純市話投票率比較高，純手機投票率比較低。

柯文哲認為，台灣社會處在一個轉型期，很多東西都還會變化，這個轉型期，到底手機加多少是個有趣的題目，如果再過四年，桌機應該會更少，過程中要怎麼配合，對他們來講，每次選舉就是反省改進，也是對社會脈動的檢查，會展開黨內關於這場選舉的檢討。

另外， 傳出家長憂心民眾黨發「小草證」，怒批此舉是包裝成「社團活動」的「邪教崇拜」，柯文哲說，「跟我們有關嗎？」自己是不曉得，文宣部跟他講說，那是側翼團體，網路世界真真假假，常常有很多是要反串的要害我們的人，要先搞清楚再來。

至於不分區立委未來是否有安排黨職，柯文哲指出，會詢問他們意見，有的說要休息一下，這段時間整個民眾黨還在重新調整，先知道每個人的意向、希望，在調整過程中，再把他們一個一個放進來。