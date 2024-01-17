總統大選在1月13日結果揭曉後，網路流傳一段影片稱「總統選票從大黑包拿出來」，指出開票過程作票，《事實查核中心》查證後，在昨（16）日指出，過程皆符合選務規定，傳言為錯誤訊息。

《事實查核中心》表示，該影片實際發生在新北市三重區0636投開票所。《事實查核中心》委請新北市選委會副總幹事黃堯章、該投開票所的國民黨推薦監察員協助還原影片脈絡：

首先是在場民眾要求先公布用餘票數（未領票數），主任管理員在不影響開票情況下，從一旁公所發放配裝有選票的黑色袋子取出「總統票的用餘票數」，並在旁邊清點，過程皆符合選務規定。傳言將正常開票過程稱為作票是斷章取義。

此外，《事實查核中心》指出，檢視網傳2分鐘影片，可以看到該主任管理員從黑色大袋取出一疊粉紅色總統票，並在一旁的桌上清點數量，但大約在20秒後畫面有明顯跳接，非是連貫畫面。且後半段影片可看到該主任管理員在一旁紙張上記數量，並沒有將選票投入紙箱、或是干擾開票過程的畫面。傳言以短影片稱是作票並無任何實質證據。

另《事實查核中心》亦採訪該投開票所由國民黨推薦的監察員鮑先生，鮑指出，影片只是主任管理員在一旁清點剩下的票數，並沒有干擾到開票，也沒有將空白票放進紙箱；且黑色包包是區公所提供放選票、選務用具的袋子，不是什麼藏選票的神秘包包。

鮑亦強調，在場有非常多監票的民眾，甚至里長、各黨派的監票員都在現場，當場並沒有人認為有作票疑慮，也沒有民眾反映記票有問題，且在最終開票數、領票數都是吻合的。

《事實查核中心》同時實際檢視中選會公布的候選人得票數據，新北市三重區第0636號投開票所，1號柯文哲230票、2號賴清德335票、3號侯友宜266票，加總是831票；「該投開票所選舉人數是1138人、投票數838人、有效票數831人、無效票數7人，其最後開出來的票數與有效票數相吻合。」

最後，《事實查核中心》亦針對此次選舉某投票所選務人採訪，他提到，每個投開票所都會準備好符合投票人數的選票。且在投票前一天，各投開票所主任管理員、主任監察員就會拿到總票數的報表，清點選票確認數量無誤後，會密封、蓋騎縫章。選舉當天，才由警察跟著送到投開票所，因此，並不會有多出的票。

該選務人員還強調，在開票後，選務人員會確認已領票人數、用餘票數，最後開票完後，會再核對有效投票數、無效投票數等，認證最後選票數量吻合，才會填寫在投票報告單上。

《事實查核中心》最後總結，「傳言將選務人員清點用餘票，錯誤解讀成是作票。因此，傳言為錯誤訊息。」