2024總統大選落幕，針對選舉結果與民眾黨選前公布的內參民調有極大落差，民眾黨主席柯文哲認為年輕人投票率不如預期是關鍵。對此，精神科醫師沈政男直言，柯文哲最該反省的是讓藍白合破局，並斷言柯到2028年的支持度頂多2成5，到時候若仍鄙夷藍營，不願藍白合，選舉結果只會更慘。

柯文哲昨（16）日在臉書發文提到，民眾黨的內參民調有2種，其中「全市話」封關民調與結果非常接近，但他們在評估選情時，採「加計手機」後的數字，年輕族群投票率愈高，就會與他們的民調結果更接近，但這次投票率僅7成1，使結果不如預期。

對此，沈政男今在臉書撰文指出，柯文哲選後最該反省的是讓藍白合、當副破局，破局的原因出在其三心二意及旁人起鬨吆喝，因此踏出錯誤的一步。沈政男說旁人用錯誤的民調，讓柯以為單獨參選也可能勝選，但柯本該是當場痛斥幕僚的糊塗行徑，認清自己不可能獨自當選的現實，而不是跟著幕僚起舞。

沈政男強調，柯文哲當初若願意藍白合，至少就會有副總統可當，而下一步就可能選總統，這才是比較理性的選擇，因現實狀況是，國民黨與民進黨有基本盤，柯文哲若不跟他們其中之一合作，絕對不可能當選總統。

另外，沈政男也斷言2028年柯文哲的總統支持度頂多2成5，只會更少，不會更多，除非願意藍白合。「光靠民粹，不足以成大局」，沈政男說柯文哲如果2028仍還是鄙夷藍營，不願意藍白合，選舉結果只會更慘。