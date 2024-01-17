周三香港恆生綜合指數早盤跌320點或2.0%，為15545點。國企股(H股)跌2.1%。科技指數跌2.9%。

恆指在今年11個交易日中僅1日上揚，累計下跌6.9%。

繼周二集體大跌逾2%之後，ATM再次重挫，騰訊早盤跌2.2%，阿里巴巴跌2.5%，美團重挫5.2%。其它網路科技股京東也跌2.4%，百度跌1.6%。

黃金股和汽車股領跌其它板塊。電動車跌勢明顯，比亞迪跌2.2%，小鵬汽車跌7.8%，蔚來跌7.2%，零跑下滑4.1%。

內房股全面下跌，中國恆大跌逾2%，華潤置地跌2.5%。