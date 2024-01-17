太空人衛冕世界大賽冠軍失敗，休賽季還得面臨牛棚戰力流失的問題，球隊宣布33歲後援投手桂夫曼（Kendall Graveman）已經動右肩手術，預計今年賽季不會出場。

白襪去年戰績太慘烈，只能將賣相不錯的桂夫曼打包，來到太空人後，桂夫曼23場比賽繳出自責分率2.52、5次救援成功，但在季後賽中突然遭遇肩傷無法上場，隨後進行康復訓練，但始終沒有起色，最終決定在上周進行手術，今年可能不會出賽。

太空人去年賽季牛棚表現優越，自責分率3.56排名大聯盟第6，不過部分主力梅頓（Phil Maton）、奈瑞斯（Hector Neris）和史丹耐克（Ryne Stanek）進入自由市場，目前沒有傳出太空人打算簽回他們的消息，但球隊輪值已經滿編，過去具有先發經驗的厄奎迪（Jose Urquidy）、小麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.），新賽季待在牛棚的機會增多。

針對牛棚狀況，太空人總管布朗（Dana Brown）表示，球隊傾向從內部挖掘人才，但也不排除從自由市場上引進牛棚好手，只是在過去幾個月中，市場上的牛棚戰將幾乎枯竭，據《MLB TR》報導，休賽季已經有34位後援投手和大聯盟球隊簽約，但都和太空人沒有關係。