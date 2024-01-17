台北市警察局17日舉行各分局卸任、新任分局長聯合布達交接典禮，大同分局分局長涂國卿（右）等舉起手宣誓。（姚志平攝）

疾管署16日下午臨時召開記者會，公布高端疫苗採購合約。不過公布之後，各界陸續發現合約中的貓膩，包含像還沒取得製造許可前就決定售價、二期解盲出爐前就能預判效期能2次展延至10個月。對此台北市長蔣萬安17日就表示，高端疫苗採購合約的公開，其實並沒有拆彈完成，反而是打開另一個潘朵拉的盒子。

蔣萬安17日上午出席北市警局布達交接典禮，並於會前接受媒體訪問。被問到疾管署前一天公布的高端疫苗採購合約，蔣萬安直言，疾管署公布後並沒有拆彈完成，反而是打開了另一個潘朵拉的盒子。蔣萬安說，其實民眾質疑的點都在時間點上，最簡單來看就是如果經得起檢驗，為什麼選前不大方公開，而是選在選後才公開？

蔣萬安質疑，包括高端採購合約簽訂之後，履約時間前的審查時間點，都還沒有拿到製造許可，也沒有公開審查高端疫苗，就急著去定價、簽約跟採購，並不符合常理。

蔣萬安強調，另一方面2021年5月的時候簽約採購，之後才又簽訂保密條款的協議，這些都會讓民眾覺得黑箱採購的疑慮，中央必須負起責任清楚地說明，才能讓大家了解當時整個採購的過程。