發生於今日清晨4時30分許，造成一名臥床男葬生火窟的鳥嶼住宅火警，死者的臥室一片焦黑。（澎湖消防局提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖鳥嶼今（17）日清晨發生一起疑似天寒使用電毯釀災意外，造成半身不遂的臥床男活活被燒死，而照護的外籍看護雖逃出，但也因吸入性嗆傷，後送至澎湖本島的澎湖醫院就醫。火警詳細起火原因將由消防局火災調查科及第二大隊派員租用船隻前往調查。

澎湖縣政府消防局鳥嶼分隊於今日清晨04時38分受理死者的外籍看護報案指稱，白沙鄉鳥嶼村102號發生房屋火警，立即出動2車4人前往現場，由小隊長鄭源林指揮搶救，到場後確認起火戶為地上2層RC建築物，起火地點位於該屋1樓客廳後方之臥室，屋內已有明火及濃煙。

警消表示，死者外籍看護妮妮（女性、印尼籍、34歲，起火時於二樓睡覺）先逃出戶外，並表示有1名長期臥床陳姓患者（男性、52歲）尚受困於屋內。於是立即部署水線出水搶救，火勢於04時45分熄滅，惟該名臥床患者已葬身火窟，明顯死亡，目前大體載運至菊島福園置放。

警消指出，現場燃燒面積約6平方公尺，初估財損約15萬元。至於火災當時逃出之外籍看護疑似吸入性嗆傷，在06時50分搭乘交通船後送至岐頭碼頭，並由消防局白沙分隊救護車送往衛生福利部澎湖醫院就醫。