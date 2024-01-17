女星李沛綾（原名李佩怡）婚前是民視當家花旦，10幾年前嫁給地主二代、台中商人戴勝利，便淡出幕前專心相夫教子，豈料今（17日）李沛綾證實前夫負債累累，兩人去年協議離婚。李沛綾近年受訪透露，為了重返幕前，賣掉台中百坪房子，全家改到林口租屋，未來計畫在北部置產。

李沛綾婚前接演過本土劇《劉伯溫傳奇》、《台灣靈異事件》、《飛龍在天》、《金枝玉葉》等，婚後逐漸淡出螢光幕，直到2020年才復出。李沛綾的另一半傳出是台中地主二代，經營二手車大盤商，還擁有2千坪民宿，不過她曾表示：「我老公並不是台中富商，更不是台中大地主」，至於當年閃婚的原因，是婚前有職業倦怠症，覺得走入家庭就不用那麼辛苦。

李沛綾去年恢復單身。（圖／中時資料照）

李沛綾相隔12年復出拍戲，傳出因丈夫經商失敗，她不得已出來工作；對此，李沛綾當時否認老公的經濟出問題，「公司在中部，山上有民宿，就是偶爾去」，她復出是為了滿足戲癮，更賣掉台中160坪的千萬豪宅，舉家從台中搬到林口租房，她計畫未來在林口或蘆洲買房。

今李沛綾被周刊報導婚姻觸礁，稍早所屬經紀公司鳳凰藝能發聲明證實：「由於沛綾前夫經營民宿多年，資金與投資設點擴充速度未能有效調控，導致負債壓力沈重。雙方對經濟與生活的認知，出現極大差異，雖努力磨合與適應，但仍難獲得共識。基於對兩位家人的心理保護與教育考量，雙方協議離婚。」

鳳凰藝能指出，「由於前夫負債嚴重，難以支付贍養費，李沛綾與家人的生活開銷，都落在她的肩上。沛綾期待家人能在健康環境中學習成長，因此將努力工作，以維繫基本的生活品質。離婚，對男女雙方都會有感情與自尊上的傷害，甚至會自我價值感受挫，無論分開是什麼樣的原因，當下的心情只有低盪。但為了護持家人、迎接未來，沛綾都將勇敢去面對。」