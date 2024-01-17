【全程字幕】陳佩琪大爆料！侯友宜打電話會接？ 柯文哲：手機常是助理在拿 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲夫人16日晚間在臉書爆料，國民黨打好幾次手機給柯文哲，柯文哲稱「我已經不想接了，被騙一次，就不會再上第二次當了」，陳意有所指表示，這種人家給的私訊，會當眾唸出來，或是保母指令要你唸就唸的人，若接對方電話，搞不好還會給人錄音呢，疑似暗指新北市長侯友宜來電，對此，柯文哲17日表示，手機常常是助理在拿，特別是他常常在開會，根本手機不在他身上。

柯文哲今在黨部受訪，對於是否拒接侯友宜電話，柯文哲未正面回應，他說，陳佩琪應該修改了吧，他昨天回去，跟陳講「你不要寫這些、幹什麼」，他強調自己不是拒接，因為平常他的手機常常是助理在拿，自己也沒有時間，常常要隔一天才知道。

記者問，若侯友宜打過去是否會接？柯說，再講吧，手機常常是助理在拿，特別是他常常在開會，根本手機不在他身上。被問起侯友宜之前唸出簡訊是否不開心？柯表示，「哎呦，選完就結束了」。

對於當時不願意當副手是擔心民眾黨前途？柯文哲表示，這以後再來做分析，台灣選舉在總統大選，如果競選主軸被拉回統獨，「不用選，我都知道選舉的結果，一定是綠營的贏，因為目前整個台灣」，在美中之間，台灣還是傾向美國，這是一個事實，要想辦法讓台灣選舉脫離那個統獨的這種競選主軸上面，這以後有專訪再來跟大家慢慢講。