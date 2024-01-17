南韓人氣女團aespa由4名成員Karina及Winter、Giselle以及Ningning組成，出道4年的時間唱紅了不少知名歌曲，而從未來過台灣開唱的她們，昨（16日）第一次來台就是參加佳世達集團的尾牙並擔任表演嘉賓，讓現場7千多名員工嗨爆，更有員工事後透露：「aespa本人很正。」

aespa一連帶來5首歌曲，先以〈Drama〉開場，再唱了〈Trick or Trick〉、〈Hold On Tight〉、〈Spicy〉以及〈Next Level〉，讓在場員工大飽耳福。一名網友在PTT上以「韓團aespa也太正了吧」為題發文，表示aespa本人和電視上有差，「皮膚有夠白有夠瘦的，講話又嗲嗲的。」提到自己本來只喜歡Winter，但後來發現4名成員都「很可以」，也大勝台灣的啦啦隊。

貼文曝光後，網友也紛紛留言：「寧寧有讓我嚇到，真的變好正」、「真人AI ，真D漂亮」，也有網友透露現場情況，表示有放出全場的人都表示現場很嗨，「但只看現場影片會覺得大家真的蠻冷靜，結束和中間會喊一下這樣。」

事實上，aespa是「首組接下台灣尾牙商演」的韓星，已有不少粉絲在打聽如何進到尾牙會場，想一睹偶像風采，明基佳世達集團也祭出總統等級維安，據悉入場要核對個資、照片、員工編號、掃QRCode，以防外人闖入，比起去年只要看員工證就能進場，可說是升等不少。而aespa下午也將舉辦僅有幸運粉絲可以入場的2場專輯簽售會，首次來台就馬不停蹄地參加各種活動，不愧是當紅女團。