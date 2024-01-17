台北市長蔣萬安（右二）17日表示，YouBike前30分鐘免費的政策有可能在農曆年前上路，但要取決於議會審查的進度，以及整個系統能不能加速完成調整，屆時就會對外宣布。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

針對YouBike前30分鐘免費的政策，台北市議會交通委員會16日通過相關預算審查，預計於下周送議會大會審議。台北市長蔣萬安表示，感謝交通委員會的議員願意支持YouBike前30分鐘免費的預算，只要之後議會大會確定通過，並且完成系統的調整後，就會正式對外宣布。

蔣萬安說，很希望讓綠運輸最後一哩路YouBike，成為民眾最實惠的選擇，因此北市府會在議會大會確定通過交通局的預算，以及廠商完成相關系統調整後，就會正式對外宣布YouBike前30分鐘免費的政策正式上路。

蔣萬安也表示，在針對YouBike車輛管控上，從去年10月開始也透過大數據分析、智慧化管控的方式調整，首先針對士林跟信義兩區做試辦，截至去年12月，已經讓見車率達到90％，因此從1月開始，就會擴及到整個台北市，會根據大數據分析的基礎，滾動式調整與修正，希望讓市民朋友借車用車的體驗會更好。

現場記者追問，YouBike前30分鐘免費的政策，是否有可能在農曆年前上路，在過年前送市民朋友大禮？蔣萬安也透露「有可能」，但要取決於議會審查的進度，以及整個系統能不能加速完成調整，屆時就會對外宣布。