國民黨總統候選人、新北市長侯友宜挑戰總統大位敗選，副手趙少康認為，警察出身的侯口條不好，還有太相信智庫，直言柯文哲空戰強導致「棄侯保柯」的效應發酵，侯友宜今回應，選舉的過程已告了一段落，他非常謝謝很多檢討的聲音，他都有聽進去，也虛心接受，是他努力不夠，相信這些批評跟指教都是為他好的。

趙少康指「口條不好」成敗選原因 侯友宜回應了 @ChinaTimes

媒體追問：「覺得你的口條好不好跟選總統有關嗎？」侯友宜呵呵笑了三聲未做回應。

對於民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪爆料，選後國民黨狂打電話給柯文哲，侯友宜回應，他在總統選舉開票之夜告一段落後，打電話給民進黨主席賴清德恭喜他當選總統，也打電話給柯文哲表達致意，台灣還有很多的挑戰，大家都要團結在一起來傾聽民意、解決人民急迫的這所有問題，這才是我們選後更重要要做的事情。

至於是否會安排謝票行程？侯友宜說，會利用周末或是下班時間，對支持者表達12萬分的感謝，謝謝這段時間給他的鼓勵跟支持，強調會利用不影響公務的時間上去謝票。

針對新北市議會23日要加開臨時會，綠營希望侯友宜能去補做施政及預算報告，侯友宜說，議會的程序委員會做任何決議，他都會完全尊重議會的決議。

侯友宜並說，這次新北市立委席次增加一倍，新國會新氣象，除不斷監督執政黨，也期待新北市立委跟國會大家能夠團結在一起，為新北市的大小建設爭取更多資源，讓新北市的發展更快速。