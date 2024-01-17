民進黨籍台南市議會前議長賴美惠因涉詐領助理費逾234萬元，台南地檢署依涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實公文書罪嫌等，起訴賴美惠等5人，5人均認罪並繳回犯罪所得，台南地院17日上午宣判，賴美惠判2年，緩刑4年，褫奪公權2年，判決確定3年內要服200小時勞役。
賴美惠曾任台南縣市合併後2屆直轄市議員及市議會議長，檢調查出，賴美惠涉嫌串聯陳姓弟媳、其鄉長丈夫的吳姓機要祕書、祕書胞妹及胞妹盧姓友人等，詐領逾234萬元助理費。
起訴書指出，賴美惠、陳女、吳女明知吳女的妹妹與盧女未實際擔任賴美惠議員助理，卻涉勾串吳女妹妹、盧女兩人同意出名擔任人頭助理，申請銀行帳戶存摺、印章和提款卡，交給吳女與陳女保管，再以吳女妹妹、盧女名義向市議會申領每月助理公費，全數交由陳女作為賴美惠服務處紅白帖開銷等花費。
台南地院審理時，賴美惠當庭認罪，已繳回犯罪所得234萬5200元犯罪所得，均沒收，賴美惠被依利用職務機會詐取財物罪，判刑2年、緩刑4年、3年內完成200小時義務勞務、褫奪公權2年。另陳姓弟媳判1年2月，緩刑3年，褫奪公權1年，2年內提供勞役100小時，另吳女等3人犯使公務人員登載不實罪，均處4月，得易科罰金，緩刑2年。
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