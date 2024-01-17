衛福部公布採購高端疫苗合約，仍疑雲重重。民眾黨主席柯文哲今天上午在黨部受訪質疑，高端不是只有那個契約，EUA怎麼通過、後來股票到底搞什麼，從一開始就公開透明就簡單，選後才陸陸續續公布，「不管怎麼樣，傷害都造成」。

衛福部採購高端疫苗合約選後才公布，國民黨準立委徐巧芯16日直指，第一次見識到把人民當成白老鼠的公部門，而這種先射箭後畫靶的合約，政府跟高端的「超完美配合」，難怪大選前不敢公開。民眾黨也認為從合約簽訂時間來看，根本是先射箭再畫靶，準立委林國成認為，高端沒有三期試驗、取得EUA的藥證審核過程才是問題。

對於高端合約公布後，被質疑還沒公開審查就隨意讓廠商喊價？柯文哲今在黨部受訪時嘆氣，他表示，高端不是只有那個契約，EUA怎麼通過、後來股票到底搞什麼，從一開始就公開透明就簡單，選後才陸陸續續公布，不管怎麼樣，傷害都造成，為什麼我們把公開透明當作是一個現代化國家的必備條件，他還是主張公開透明。