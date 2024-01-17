台股選後謝票行情弱，周二遭外資大砍451億元，股匯遭殃，證期局、央行、金管會紛紛出來穩軍心。不過台股疲弱是否已從高檔震盪轉為空方局面，迫使指數修正時間拉長？台新投顧副總經理黃文清認為，選後不確定因素解除，不過受到政局因素，加上先前漲多消化，大盤持續陷入震盪修正格局，月底前預期在17200季線至18000區間震盪，但季線目前仍持續走揚，留意季線支撐力道，後續將回到基本面表現，聚焦周四台積電法說會、美國也有科技股財報須留意。

美國聯準會(Fed)2月1日FOMC的會議結論，將討論降息時程，不過目前市場分析與官員透露，原先3月降息恐延至5、6月，太早降息恐牽動通膨回到目標水準。黃副總也說明，美國降息時間點與幅度將是重要觀察點，決議後對金融市場局勢可望較明朗，對農曆年是否抱股期待將有決定性影響。目前操作上，AI展望仍樂觀，基本面明確，持續留意AI相關個股，宜逐步逢低布局。

周二台股ADR表現，台積電ADR收漲0.42%，日月光ADR、聯電ADR分別收跌0.34%、1.51%。遭外資看衰毛利率的權值王台積電(2330)開高至583元，早盤一度拉回平盤至580元後，再度啟動漲勢，盤中暫漲4元或0.69%，報584元，關注周四法說會。日月光投控(3711)開低也拉回平盤附近，聯發科(2454)、鴻海(2317)亦平盤震盪，聯電(2303)則大跌2.5%以上。

AI展望樂觀，輝達、超微上修目標價，台灣AI相關個股如金像電(2368)、技嘉(2376)、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、勤誠(8210)等股價均相對護盤。

高價股方面，十大千金跌多漲少，股王股后世芯-KY(3661)、信驊(5274)以及力旺(3529)、大立光(3008)、譜瑞-KY(4966)均跌逾1%，旭隼(6409)更跌3%以上，僅緯穎(6669)、祥碩(5269)、M31(6643)走揚，高價股中穎崴(6515)、健策(3653)、弘塑(3131)等也力挺多方。

類股上，電通、資服、綠能環保、電腦周邊走紅穩局，電子、半導體跌幅有撐，半導體持續由訊芯-KY(6451)、采鈺(6789)、辛耘(3583)、智原(3035)等個股帶動，京鼎(3413)遭駭使得股價走跌近2%，然資服零壹(3029)爆量飆高。而貨櫃三雄開高一度走揚，仍不敵賣壓，萬海(2615)翻黑跌2%最劇，長榮(2603)、陽明(2609)跌幅也超過1%，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)表現相對持穩。鋼鐵、金融走疲，汽車、塑膠也跌幅居前。