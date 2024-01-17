台中市一名UBER司機2021年9月間凌晨載1名印尼籍女大生回宿舍途中，要求「陪看夜景」，女大生拒絕後又擔心無法返校勉強答應，運匠載她到人煙稀少的大肚山頂，強制性交得逞後，才載回校。運匠否認強制性交，辯護律師稱他患「菜花」，疼痛無法自慰及性交，法官認為不足採信，一審依加重強制性交罪判7年6月。運匠否認犯罪上訴台中高分院，合議庭仍駁回，維持原判。

根據一審判決，女大生在2021年9月15日凌晨1時許，在中市西區以UBER平台呼叫計程車要返回學校宿舍，司機搭訕攀談，行經大肚山附近，還多次詢問她是否上山看過夜景，「可以陪我一下嗎？」，「只有大概5分鐘時間」。

女大生拒絕後，又擔心無法返校而勉強答應，運匠驅車至大肚山頂，在昏暗無人處停車，下車賞夜景，返車時要求女大生坐副駕駛座。

豈料，女大生上車後，運匠即現狼形，自駕駛座強行跨坐她身上猥褻及指姦，女大生腳踢反擊，但運匠卻將她抱摔到後座猥褻、自慰，她大喊「不要，要回去了」，運匠才開車將她送抵校門，向警衛要求讓他開車進校送到宿舍遭拒，讓她在校門口下車後離去。

女大生打電話向男友哭訴，返宿舍後洗澡，案經男友報警。女大生案發後驗傷，在右耳採集檢體與運匠DNA型別相符，但下體未檢出曾的DNA。

運匠坦承當天載客，但否認強制性交，並拿出診斷證明指稱，在案發時罹患「菜花」，疼痛不適，無法自慰及性交。

法官審酌女大生嬌小、運匠身材中等，車內空間符合女大生所述案情，經函詢曾就診的醫院及診所，相關回函認為，病灶面積不大，冷凍治療的疼痛感應1天內消失，案發時已隔1個月，應無不適感；不影響患者自慰及性交。

一審法官以運匠利用駕駛供公眾或不特定人運輸之交通工具機會，對女乘客強制性交，犯後否認犯行，未與被害人和解及賠償損失，依加重強制性交罪判7年6月。

運匠不服上訴，但高分院法官認為，若運匠辯詞為真，應會保留行車紀錄影像，但卻在開始開車後就將行車里程紀錄、車行紀錄都關閉，因此認為動機可議，駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。