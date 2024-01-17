2024總統大選民進黨賴清德勝出，他的統獨立場、民進黨是否凍結台獨黨綱相關議題備受外界關注。對此，資深媒體人陳文茜指出，在2003年民進黨立委在表決統獨公投時全數棄權，說明民進黨的台獨「都是假的、放在心裡的」。

陳文茜14日在其主持節目《TVBS文茜的世界周報》表示，賴清德一生都很務實，即使當上醫生，還是去美國攻讀哈佛公共衛生，直到1994年時才加入民進黨，「他每件事情都是步步為營」，相比之下，副總統當選人蕭美琴更相信台灣獨立，但因美方反對，她也採取了穩健的兩岸路線。

陳文茜回憶，民進黨前主席施明德已在1995年宣布，民進黨未來執政不必宣布台獨，所以，美國過去給民進黨的限制，是要求不得修憲，2003年立法院在表決時任民進黨立委蔡同榮提出的統獨公投時，不只沒有一位民進黨立委，就連蔡同榮本人也沒舉手贊成，國民黨為此要求再次表決，還是一人都沒有，此說法得到了國民黨前立委蔡正元的證實。

陳文茜指出，當時國民黨主席連戰派人去通知時任美國在台協會台北辦事處處長包道格，稱國親立委會在此事上棄權，只要民進黨贊成就會通過，所以包道格找了前總統陳水扁，最後在陳的命令下，沒有一個綠委舉手。陳文茜提到，此事成了2004年大選大事，被民進黨前主席林義雄操作成「國民黨通過的《公投法》是鳥籠公投、帶風向」。

因此，在陳文茜看來，民進黨的台獨都是假的、放在心裡的，蕭美琴雖然到現在可能還是支持台獨，但她不會這麼做，因為她知道，美國不會允許。