根據新北市府統計2022年至2023年上半年，新北市65歲以上購屋族偏好地點，以淡水區交易最熱絡。在地房仲分析，房價、生活環境、有重大建設是吸引銀髮族的三大關鍵；但其實，除了銀髮族在淡水布局退休宅，也不乏「時間換空間」或「時間換金錢」的首購族買進淡水。

國發會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，也就是65歲以上人口占總人口比率20%以上，因此新北市分析全市65歲以上購屋族的購屋偏好，發現交易最熱的前三名分別是淡水、中和、新店，尤其以購買淡水物件的件數遙遙領先，推測與當地房價相對市區親民、在意生活品質，且銀髮族較無上班、上課通勤需求，故選擇在淡水購屋。而銀髮族在淡水購屋，有將近5成都購買總價低於1000萬的物件。

信義房屋淡水重劃店主任劉祐麟分析，房價、生活環境、有重大建設是吸引銀髮族移入淡水的三大關鍵。價格部分，新北市其他區域中永和、板橋、新店等，其房屋單總價大約都是淡水新市鎮的2至2.5倍，部分區域甚至可能高了3倍，因此，不少退休族選擇將原本位於市區的中古屋出售，到淡水購買價格比較親民的房子，一來屋齡新，二來也可留一筆現金在身上作為養老之用。

其次，淡水擁有靠山近海的環境，雖然許多人刻板印象「淡水比較溼冷」，但氣候暖化下，其實當地與雙北市區溫差、濕度差異越來越不明顯，不少銀髮族甚至也會「先租再買」，確定對當地天氣型態沒有疑慮再購屋，唯如果先租再買，仍有可能須面對近年房價漲幅較快的趨勢；第三，淡水重大建設多，對銀髮族有吸引力，「沒有人會想買在沒前景的地方，有發展性，以後也可以傳承給兒女。」諸如淡水新市鎮家樂福對面用地將招商蓋大樓，可望有工作機會與社會住宅，另如淡江大橋將完工、淡北快速道路將開工，都是在地重大建設題材。

劉祐麟也觀察到，銀髮族買進淡水，一般對於屋齡10年左右的社區最感興趣，因為公設比仍能壓在30%左右，較新成屋、預售屋略低；此外，年長者更會考量到日後騎車、開車機會越來越少，更加偏好位於輕軌、公車站旁的社區，若生活機能便利更佳。

但劉祐麟也表示，其實不只是銀髮族喜愛選擇淡水，首購族選擇淡水的人也越來越多。但與銀髮族比較不同的是，「價格」對首購族是絕對的誘因；以小家庭為例，如果要在雙北市區租屋，2至3萬元房租可說是基本款，若在淡水買屋齡10年左右的新古屋，選擇2至3房、總價約莫在900萬至1250萬間的物件，每月房貸還款金額約在2.35萬至3萬區間，故越來越多人「以時間換空間」、「以時間換金錢」，選擇移入淡水。