諾魯15日與我國斷交，歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）各國共同主席16日發表聯合聲明，除恭賀民進黨賴清德及台灣在前所未見的介選下順利完成大選，也對諾魯在選後2日即轉向中國大陸表示遺憾，同時譴責中國大陸對台灣恐嚇打壓。外交部發布新聞稿對此聲明表達感謝之意。

The South-Pacific island nation of Nauru severed diplomatic ties with Taiwan shortly after Taiwan’s presidential election. We express deep concern about China’s blatant use of intimidation tactics and interference in the democratic process.

Statement: pic.twitter.com/3Mgfb4G4Vk — The Formosa Club (@_TheFormosaClub) January 16, 2024

該聲明指出，諾魯以聯合國大會第2758號決議為由與台灣斷交，顯示北京當局扭曲該決議藉此在國際上孤立台灣，並對北京操弄、武器化聯合國決議來推進擴張主義感到憂心、嚴正關切。

聲明續指，諾魯與台灣斷交的時機，也顯示中國大陸對台灣民主的刻意打壓及恐嚇，以及對全球秩序及區域穩定的直接挑戰，呼籲國際民主陣營應高度關注並攜手因應中國大陸持續利用悖離法治及良善治理的手法在全球南方（Global South）擴張影響力的行徑，以避免對我們的全球夥伴關係產生衝擊。

聲明也提到，福爾摩沙俱樂部與台灣人民站在一起，並對台灣在威權擴張的前線，勇敢堅持自由民主的生活方式表示敬佩。

外交部則對歐洲及加拿大跨國國會議員堅定支持台灣民主自由制度，並以具體行動聲援我國，表達誠摯感謝。