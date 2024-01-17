剛當選立委的市議員徐巧芯，去年在臉書發文指「超思從巴西進口的雞蛋，被抽檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm，政府謀財又害命」，警方依違反社會秩序維護法的「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」移送，台北地方法院台北簡易庭認為，她主觀上沒有明知或可得而知不實之事項，散發傳布於公眾之故意，裁定不罰。

台北市中正一警分局移送指出，徐巧芯在2023年9月3日在她臉書粉絲專頁發表標題為「深夜的追查時間：『超思』進口的蛋可能致癌！」文章，內容中有「超思進口的蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021PPM、氟甲磺氯黴素氨0.008PPM。氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮。這簡直又是一次政府『謀財又害命』的惡質作為！

徐女後來又修改部分內容為「氟甲磺氯黴素因具骨髓毒性」，然「氯黴素」早已停用，「氟甲磺氯黴素」則不會引起再生性不良貧血及血癌，警方認為她張貼錯誤訊息卻做出「謀財害命」結論，復為媒體廣為散播，有散佈謠言，足以影響公共之安寧之情，涉違反社會秩序維護法第63條第1項第5款規定等語。

台北地院台北簡易庭法官江宗祐審理後，認為徐女發表言論內容雖未必正確、或在科學上已有定論，然其所參考資料皆來自醫師、主管機關、報章媒體發表或引述者，非道聽途說後恣意發表上開言論，是尚無證據足認她將主觀上明知不實或可得而知不實之事項，故意散發傳布於眾，如此其所為是否該當散佈謠言，足以影響公共安寧之構成要件，實值懷疑。

法官指出，徐女發表言論後，有醫師引用新研究成果、文獻予以說明「氟甲磺氯黴素」對人體之影響，此等說明亦廣為媒體報導、傳播，可認她的之言論並未衍生真偽長期不明，進而引起多數人或群眾之恐慌心理，因此秩序動盪之狀況，難認她的言論使聽聞者心生畏懼或恐慌，影響公共安寧，裁定不罰。