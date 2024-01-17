大陸貴州畢節職業技術學院一名李姓畢業生日前向媒體投訴，稱她進入校方推薦的實習崗位，未料該單位卻是「掛羊頭賣狗肉」的詐騙集團。李女不知情下協助公司進行詐騙，案情曝光後，法院判他6月有期徒刑。由於案件引發不少爭議，該校的校長事後坦承，有關校企合作的企業審核方面確實存在問題，目前已改正，並將對李女提供幫助。

根據陸媒《新京報》指出，李女就讀畢節職業技術學院，為經濟系2018級電子商務專業學生。2012年間，她透過老師發佈於群組的工作資訊，得知「貴州華訊文化」正應徵淘寶客服人員，工作地點位於貴陽，底薪人民幣3500元（約新台幣1.5萬元），並強調表現良好也可外加獎金。

隔年4月，李女順利通過該公司的面試，1周後正式入職，工作內容主要透過社交媒體平台發佈影片廣告，鎖定有意經營網店的潛在客戶，再藉此將客戶的聯繫方式呈交長官。李男入職2月間，從未察覺公司實際在民眾進行詐騙，「我讀的專業是電商運營相關，一直以為這家公司招聘員工，就是幫客戶運營淘寶店鋪。」；警方以詐騙罪嫌將李女拘捕到案，訊後移送法辦。

法院審理，審酌被告李女詐騙他人財物，款項龐大，詐騙罪證確鑿，判處6月有期徒刑。案經李女投書媒體，內容涉及多項對校方的指控，一時間引發許多輿論。

對此，校長池勇出面滅火，稱當時透過班級群組向學生推薦實習單位的並非本校老師，而是合作企業方的人員，並強調這件事發生於他到校任職之前，同時坦承有關校企合作的審核確實存在問題，但目前已及時修正及改善。

另針對李女遭遇，校長池勇也表示將提供她法律上的援助，也進一步透露李女出生貧困家庭，歷經這番挫折恐生活上面臨多處困難，並聲稱：「從學校的角度，我們會和她積極溝通、實實在在幫她解決問題。如果她認為學校在這件事情中存在問題，也可以起訴學校。」