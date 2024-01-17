陳佩琪爆藍營選後狂Call柯文哲 侯友宜親曝致電原因 @ChinaTimes

民眾黨總統候選人柯文哲夫人陳佩琪，昨（16）日在臉書發文提到，稱柯文哲在選後跟她說，「XXX打好幾次手機給我， 我已經不想接了， 被騙一次 ，就不會再上第二次當了」，暗指藍營狂叩。對此，新北市長侯友宜今日也公布致電用意。

陳佩琪在臉書提到，早上柯文哲整裝要出門前，在玄關跟自己說：「XXX打好幾次手機給我，新的、舊的手機都打， 我已經不想接了， 被騙一次 ，就不會再上第二次當了…」的確，整合過程毫不考慮勝選機率最大的組合，心中只有他們為正的這種選項，想當初跟他們談就是一項錯誤，先畫靶再射箭，試問以後誰願意跟他們談呢？

對於陳佩琪的爆料，侯友宜今日在受訪時回應。自己在總統選舉開票之夜到一段落，特別打電話給賴清德主席，恭喜當選總統；也打電話給柯文哲主席，要表達致意，希望大家面對未來台灣還有很多的挑戰，大家要團結在一起，來傾聽民意，解決人民急迫的問題，這才是我們選後要做的事情。