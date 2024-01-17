新竹縣警察局17日舉行卸、新任局長交接典禮，由縣長楊文科（右二）主持，警政署主任秘書李政曉（左二）監交，卸任局長林信雄（左）和新任局長宣介慈（右）交接印信。（羅浚濱攝）

新竹縣警察局17日舉行「卸、新任局長交接典禮」，楊文科縣長親臨主持，在內政部警政署主任秘書李政曉監交下，新任警察局長宣介慈宣誓就職，她也成為新竹縣警局首位女性警察局長，宣的丈夫是刑事局長周幼偉，夫婦倆都當局長在警界也成為佳話。

宣介慈表示，上任後將全力落實縣長楊文科和警政署的各項警政政策，銜接過去優良的基礎，讓新竹縣民在安全、安心的環境下生活，同時她也會在交通方面多做努力，讓新竹縣交通更順暢。

周幼偉則說，刑事局現在重點工作為打詐、掃黑、肅槍等，未來不論是在支援人力或是資源交流等，都會和新竹縣警察局密切合作。

對於夫妻倆同時擔任局長，宣介慈說，因為接受一樣的訓練系統出身，未來（夫妻檔狀況）只會更多。

宣介慈為中央警察大學刑事警察學系50期畢業，台北大學公共行政暨政策學研究所碩、博士，曾歷任內政部警政署警監督察及專門委員、警察廣播電臺臺長與內政部警政署航空警察局副局長等重要職務，資經歷相當豐富，並嫻熟各項危機及輿情處理，深受各級長官肯定，進而拔擢為新竹縣政府警察局局長。

縣長楊文科歡迎宣介慈來到新竹縣，一起為治安及各項警政工作打拼，相信宣局長就任後，必能發揮所長，繼續領導警察局全體同仁，共同為新竹縣的治安維護工作努力，打造安全宜居的「科技首都．幸福竹縣」！

楊文科再次感謝卸任局長林信雄任內帶領警察同仁全力投入警政工作，對新竹縣治安維護各方面的成果有目共睹，警政署為借重林局長的長才，特別核定調任刑事局副局長，相信以林局長優異的工作能力，未來必定能勝任新職，亦期許新任宣介慈局長承先啟後為本縣警政再創新猷。