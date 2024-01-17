總統大選上週六落幕，女星甄妮先前自曝有投票權，且每次被她「押寶」的人選都會中，見結果出爐，昨(16日)晚間她發文回應看到了什麼是「得意忘形」，並寫下：「不敢想象（像）寶島會成什麼樣子？不捨！希望我是想多了，更希望一切是和平的，新年新希望！」接著表示越想頭越痛，跟粉絲道別晚安後就上床睡覺去。

甄妮近日對總統大選結果發表心聲，寫下：「好人要檢討，壞人就更猖狂」，並稱：「『謊33』真是個妖孽！阿哥做底氣，又玩弄媽寶於掌中，壞到流膿，不消滅不行！」呼籲趙少康千萬別辭中廣董座，「回電台對戰網路謊言！加油，不必用爛口不必用穢言，一樣可以征服！」

甄妮擔心台灣未來。（圖／翻攝自甄妮臉書）

而首度出征選總統的柯文哲雖得到第三名，甄妮說：「哇哇柯先生個人發財了！1票50元，你數數多少？？魅力無限」、「K P變寵兒，年輕人是他的靠山筹碼，盼他善待孩子們！」她也指出：「當然可以4年輪替，一眨眼就會過了！地球好像轉快了！川普就是4年」，接著表示坦然接受結果，「收起你的情緒，日子還是要過的，人就是要身經百戰才勇」。

甄妮虧台灣人喜歡被騙。（圖／翻攝自甄妮臉書）

最後，甄妮放話4年後會再回台灣投票，「利用4年除舊迎新，該退位就退位，該革新就革新，培育新生一代加快腳步，為民服務，監督議會，潔身自愛。4年後年輕一輩再戰江湖，有我一票」，並無奈說：「原來『台灣的騙子還不夠多』這句話是真的！喜歡被騙！」，「如果是聰明人，就不會有詐騙集團生存了」。