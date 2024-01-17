新北市汐止區36歲楊姓男子，因酒駕積欠罰款，之後又無照駕駛、拒測，累積罰款29萬多元，2年前失業與90多歲奶奶同住汐止祖厝，行政執行署士林分署日前查出他繼承部分遺產，先行查封，但考量他並非故意拖欠，連同地價稅、健保費又積欠3萬多元，決定暫緩拍賣，日前他與家中長輩商量，若祖產遭法拍，祖孫人恐流離失所，楊因而下決心以祖厝向銀行融資借貸，一次清償，終於可以安心過年。

士林分署表示，「公義與關懷」是士林分署辦理執行業務所奉行的核心價值，執行人員必須針對個案及案情變化隨時調整執行相關作為，以求在兩者間取得最佳平衡，兼顧國家債權之維護及義務人個人權益之保障。

楊男2018年9月間晚酒後駕車，遭新北交裁處罰9萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照；楊男又因3次無照騎乘機車及未依規定接受道路交通安全講習，被新北交裁處裁處共計2萬8800元罰鍰，2022年1月間騎乘機車拒測再遭裁處18萬元罰鍰，欠罰鍰29萬8,800元。

士林分署表示，楊男逾期未繳納，經查楊男僅有因繼承房產部分持分，無其他可供執行之財產，執行官查封時，得知房屋是楊男及從小扶養其長大的奶奶居住，考量楊男並非惡意欠繳，且房產為其與高齡奶奶棲身之處所，基於以人為本、公義與關懷的執行理念，僅先查封系爭不動產卻暫不拍賣，以維護國家債權並兼顧欠款人的居住權。

楊男稱自己原從事鐵工，2021年2月間因車禍受傷後，身體健康情況大受影響，短時間之內已無法繼續從事粗重的工作，自己又無一技之長，近2年來工作一直不穩定，連帶影響經濟狀況，除無法繳納罰鍰外，甚至積欠醫院手術醫療費用亦無法清償，並非惡意拒繳。

後經與長輩家人商議後，決定向金融機構以系爭不動產設定抵押的方式融資借貸，始有能力將全部欠款一次清償，順利保全這間房屋免遭法拍，奶奶也終於不必整天提心吊膽房子會被法拍，可以準備歡樂過新年。

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