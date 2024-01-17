內政部次長花敬群今出席112年度「道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」成果頒獎典禮暨研討會；花敬群表示，中央近7年來持續透過生活圈道路計畫、前瞻基礎建設、提升道路品質計畫2.0及校園周邊暨行車安全道路改善等計畫，補助全國地方政府逾千億元。今年起也接續「永續提升人行安全計畫」，再挹注4年400億元。

花敬群指出，考評共分為「直轄市型組」、「縣市型甲組」及「縣市型乙組」3組，112年度考評成果揭曉，直轄市型組由台北市及新北市獲得優等，桃園市、台中市、台南市及高雄市獲評為甲等；縣市型甲、乙組分別由嘉義縣及澎湖縣獲得甲等。另政策、街廓、道路養護、人行環境及交通工程等5類考評，台北市、新北市、桃園市、台中市、花蓮縣、屏東縣、嘉義市、台東縣、澎湖縣及金門縣，獲得考評委員肯定。這次進步獎則由新北市、嘉義縣及澎湖縣獲獎。

花敬群補充說明，為讓縣市政府重視道路周邊及人行環境改善工作，中央除會針對考評獲選為優等、甲等的縣市道路建設相關計畫，給予增額補助外，也藉由頒獎表揚讓其他各縣市得以觀摩學習，相互切磋打造更優質安全的人行環境。

花敬群提到，在推動人本環境及友善街區的每一案，各地鄉(村、里)長、縣市政府承辦人都扮演重要角色，今日現場也頒發貢獻獎，由台北市中山區民安里長王俊堯、大同區朝陽里長呂國維；新北市板橋區赤松里長林文傑、桃園市台亞加油站中壢新生路站長何坤男、台中市清水區南社里長崔惠國、嘉義市東區盧厝里長呂純足及雲林縣二崙鄉老人會前理事廖輝雄等7名獲獎。

花敬群強調，推動人本交通環境，需要中央、地方及全民共同努力，為突破過往因經費限制而導致地方無法全面改善的困境，中央會編列足夠經費，持續鼓勵地方提出具整體及延續性的改善計畫，以整體提升國內道路品質及用路安全。