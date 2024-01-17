新康集團麻六甲仁愛醫院擁有超過300張病床，是麻六甲市的三級綜合醫院，也是馬來西亞南部地區最大的私人醫院。（圖／長庚醫院提供）

配合政府新南向政策，長庚醫院長期以來在新南向醫衛合作與產業發展方面積極努力，並在衛福部新南向辦公室及MET基金會協助下，近期成功促成與馬來西亞新康集團馬六甲仁愛醫院的合作，正式由台灣聯新國際醫療集團協助規劃智慧病房專案，並由長庚醫院負責協助人員培訓作業，為台灣醫療技術在國際舞台上再添一新里程碑。

簽約儀式於2024年1月4日假馬來西亞馬六甲仁愛醫院舉行，在長庚醫院蘇輝成副總執行長及新康集團執行董事陳瑋嘉見證下，由馬來西亞馬六甲仁愛醫院林建發執行長與台灣聯新國際醫療集團代表郭明和簽署智慧病房合作案。

長庚醫院表示，此智慧病房專案的第一階段，將協助介接馬六甲仁愛醫院規劃智慧病房軟硬體及醫療資訊系統，提高醫療資訊的即時性，讓醫療團隊能更迅速取得病人的相關數據，從而提高整體照護品質。第二階段，則是新康集團馬六甲仁愛醫院啟動醫院設備請購案，優先引進台灣醫衛產品，進一步實現以醫帶產的目標。

長庚醫院自2019年起承接衛福部新南向醫衛合作與產業發展-馬來西亞專案，多年來共培訓新南向國家醫事人員436名（含疫情間線上醫學課程），與當地醫療機構簽署34份MOU，雙方官方政要實體互訪30次，辦理41場醫學研討會、41場民眾健康講座，媒合超過86家台灣廠商（包括台塑生醫、長庚醫科、緯創醫學、富伯生醫、商之器、群矅醫電、台寶生醫等），積極培育醫事人員及落實以醫帶產。

2023年1月更在馬來西亞檳城設立新南向最具規模的一站式展示及服務據點-台灣特色醫療科技產品推廣中心（TAMC），邀請新康集團出席，媒合多家台灣醫療器材廠商，拓展未來更多的合作機會。同年3月為新康集團馬六甲仁愛醫院和新山立康醫院的管理階層舉辦三天醫療主管訓練營，由長庚醫院分享醫院經營管理、醫療品質、病人安全管理、臨床感染管控、AI發展、智慧醫療推動和資訊化管理等專業知識，進一步奠定台灣及馬來西亞智慧病房的合作。

長庚醫院表示，這次攜手聯新國際醫療集團規劃馬來西亞新康集團的智慧病房，不僅是長庚醫院在新南向合作中的重要成果，更是對台灣醫療技術在國際市場的肯定，此案不但已創造數千萬商機，未來更是商機無限，期盼能為馬來西亞醫療領域帶來更多的創新與突破，也有更多當地病人受惠。