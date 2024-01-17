網友爆料華航飛北京的航班，有旅客事先預訂了素食餐，上機後沒拿到，後來空姐卻把商務艙素食餐給了其他外國人，卻要同樣也是訂素食餐的陸籍婦人「只吃小菜就好」，華航稍早回應，非常重視，已在第一時間進行了解，感謝大家的關注，也很遺憾造成誤會，對於服務旅客絕無差別待遇。

華航說明如下：

該航班共有6位預訂特別餐的旅客，在機上皆有依預選餐點提供旅客。

此航班在系統未顯示特別餐預訂的兩位旅客，空服員依兩位旅客的需求，以商務艙的麵條、青菜、沙拉、麵包等有限資源運用，提供旅客能接受的餐點，盡力滿足旅客，並無差別待遇。

經查兩位旅客在訂位系統確實未顯示預訂特別餐，女性旅客的旅行社在第一次訂位時有預訂特別餐，但因旅行社未在期限內完成開票，必須重新訂位，旅行社第二次再訂位及完成開票，則未預訂特別餐，本公司系統也顯示無特別餐，應是旅行社將第一次訂位的行程單提供旅客而造成誤會。因旅行社未成功預訂，座艙長特別詢問旅客可協助代訂回程特別餐，因旅客還未確認回程日期，座艙長提醒旅客再跟旅行社確認預訂，或可聯絡本公司確認。

另一位外籍男性旅客則係他航因航班異常臨時簽轉，他航未即時提供旅客特別餐資訊，所以在本公司系統確實未顯示預訂特別餐。

針對嬰幼兒或宗教飲食禁忌等特別餐需求，旅客須於班機起飛前24小時完成特別餐預訂，以利事先準備餐點上機。