雙方此次針對觀光政策與產業發展推動、國際行銷策略、永續觀光發展、產業合作、產官學界觀光人才培訓等議題進行討論。陳敦基指出，高餐大運用學術調研力、成立研究中心、與旅宿餐飲業者建教合作、高階企業經理人研習班等方式，積極推動觀光從業人員培力。

觀光署表示，將持續促進產業動能，推動樂齡「凰金」旅遊、「星級旅館」、「好客民宿」及「台灣好樂園」等品牌，輔導觀光產業智慧轉型，及透過各國際組織與論壇分享觀光施政成果及推動案例等深化國際交流，以「多元行銷、全球布局」核心思維將台灣觀光推向國際。

周永暉表示，政府非常重視觀光人才培育，去年12月13日副總統賴清德出席台灣觀光協會67周年時表示，觀光重點政策包括籌設「觀光研訓暨國際推廣」專責機構、輔導觀光業者全面數位化、培育觀光人才等。

周永暉指出，觀光署將以2025年「台灣觀光（產業）研訓院」掛牌為目標，也會持續與高餐大等產學界多方共同協力合作，建立觀光人才資料庫，優化產業就業環境，讓台灣觀光旅遊發展更具國際競爭力。