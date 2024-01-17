民眾黨主席柯文哲。（楊亞璇攝）

民眾黨前祕書長謝立功近來頻抓戰犯，點名柯辦競選總幹事黃珊珊應辭立委，又質疑民眾黨不分區的「2年條款」，8位立委只有1人簽名，遭民眾黨駁斥。民眾黨主席柯文哲今直指，謝立功沒有在局內就搞不清楚裡面的事情，民眾黨祕書長周台竹罕見說重話，「我覺得人的分寸還是要有所拿捏，你不在其位是不謀其政」。

柯文哲今在黨部主持中央黨部暨競辦主管會議，會後接受媒體聯訪。針對謝立功質疑不分區立委2年條款只有1人簽名，他表示，「你沒有在裡面，不曉得人家的變動」，簽兩年條款都是到禮拜天開會的時候才開始簽，因為還沒有投票，不曉得不分區上幾個，沒有理由投票前就叫大家簽，也不曉得簽到第幾個。

柯文哲認為，很多事情是這樣，謝立功沒有在局內就搞不清楚裡面的事情，應該給謝一個溝通的管道，有問題可以來問。

媒體也問周台竹，謝立功一直在對黨務指手畫腳，周批評，「並不適當」，不在其位不謀其政， 謝立功做的發言，柯粉與支持者非常憤怒，「我覺得人的分寸還是要有所拿捏，你不在其位是不謀其政」，謝立功根本跟黨中央基本上是沒有什麼聯繫的。

對於今日開會過程，周台竹表示，很好啊，選完以後大家會就選舉的期間，有哪些應該要檢討的地方討論，這是SOP。

傳出有人認為北市選的不漂亮，將把檢討的矛頭對準黃珊珊，周台竹則否認，「根本沒有啊！」黃珊珊實際上負責整個大局，做得很好。他說，坦白講，黃珊珊在黨裡面支持度是蠻高的，她就是執行大家集體的決策，她做得很好。