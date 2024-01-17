攸關勞工的權益，你不能不知道！政府元月推出多項補貼方案，根據勞動部勞工保險局行事曆，1月共有「14大補貼」可以領，包括勞保、國保等14項給付，將於明天起陸續入帳，中時新聞網小編為您統整各項給付入帳日期。

其中，最多人請領的「勞保年金」給付，今年新制開始，勞保老年年金法定請領年齡方面，若要請領「全額」需年滿64歲，即民國50年次出生勞工，必須在114年才能請領「全額」勞保退休金。

1月18日

▲國民年金保險生育給付

1月19日

▲老農津貼

▲農民月退休儲金

1月25日

▲國民年金保險老年基本保證年金

▲國民年金保險原住民給付

▲國民年金保險生育給付

1月30日

▲勞保年金給付

▲職保年金給付

▲勞退月退休金(首發案)

1月31日

▲產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

▲國保身心障礙年金給付併計勞保年資

▲國民年金保險老年年金給付

▲國民年金保險身心障礙（基本保證）年金

▲國民年金保險遺屬年金

▲國民年金保險喪葬給付