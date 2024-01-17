一名男子昨晚到夜市買烤玉米，秤重後價格高達100元，讓他傻眼直呼玉米不是昂貴食材，為何變成烤的價格就翻倍，釣出賣烤玉米的老闆，老闆說，烤玉米費工又耗時、攤商有獨門醬汁等，勸他改吃水煮玉米，價格相對便宜。

原PO昨（16）日於PTT八卦版指出，昨晚逛夜市去買烤玉米，他到烤玉米攤隨意挑選一支秤重，結果要100元，他本想反悔又不好意思，只好掏錢付款；他表示，玉米不算昂貴食材，為何變成烤玉米就身價翻倍，售價相當於一個便當。

貼文掀起討論，留言中有自稱是賣烤玉米的老闆表示，烤玉米是技術活，費工又耗時，烤的過程得不斷翻面、淋上烤醬，且許多烤玉米的攤商有研發獨門烤醬，一般人很難複製，售價才會這麼高，相對水煮玉米就比較便宜。

其他網友紛紛留言，「生烤是真的很費工費時，我覺得可以接受」、「嫌貴不要吃」、「生烤的是真的有那個價值，費工又有自己的調料和技術。」