有些民眾買房會在意廁所有沒有對外窗，擔心若沒窗戶，潮濕悶著容易發霉，一名網友表示，最近看房發現許多物件廁所都沒有對外窗，又不確定抽風機效果如何，因此PO網求助。不少網友直言「有窗比較好，再怎麼排氣也沒有比開窗戶強」，不過也有人表示，家裡廁所沒有對外窗，洗完澡會刮水並將屋內窗戶和浴室門打開，一下就乾爽，住了22年沒有發霉問題。

一名網友在臉書「買房知識家 A你的Q」社團發文表示，原本換屋的條件是希望衛浴有對外窗，但有了這樣的限制，找屋時很多物件就被排除了，不知道是否要放棄這個條件。

原PO詢問「廁所沒有窗是不是真的很臭、容易發霉？即使有冷暖機、抽風機，真的可以取代窗戶嗎？」

貼文曝光引起討論，許多網友認為廁所有窗戶較好，「再怎麼排氣也沒有比廁所有窗強」、「有窗戶都會發霉何況沒窗戶」、「我也是要從廁所無窗換成有窗 ，現在這邊廁所無窗，住了10幾年真的很不容易清理。」

不過也有網友表示，在浴室裝多功能抽風機或打開門窗通風都能改善問題，「以前也希望廁所有窗，但看到適合的房屋就下手了，然後裝8合一，有冷暖風、送風、除濕的多功能抽風扇就搞定了」、「我家住22年，2間衛浴都沒有窗，主臥朝南，只要門窗打開一下就乾爽；另一間廁所門都是打開的，洗完澡也會刮水，只要養成良好習慣不藏汙納垢，還是乾爽好用。」