113學年度學科能力測驗將於20日至22日舉行，本次學測全國報名人數總計為12萬零1百餘人，桃園市考生人數則有1萬2千多人，共於9所高中學校設置一般考場，一般考場將於19日下午開放查看試場。

教育局表示，桃園考區包括有武陵高中、陽明高中、桃園高中及北科附工，中壢考區則有中大壢中、平鎮高中、內壢高中、育達高中及復旦高中。測試場分配已於5日公告於大考中心網站，學科能力測驗「試務專區」中，考生可上網查詢個人應考資訊，包括應試號碼、確切考試地點等資訊。

教育局說明， 一般考（分）區考場學校皆於19日下午2時至 4 時開放查看試場，其餘時間皆不開放。無論考生實際應考日程，皆請於同年19日下午規定時間內前往考場學校查看試場。

教育局提醒，考試當日應攜帶應試有效證件正本，包括有國民身分證、有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。另特別提醒學生證不論有沒有照片，都是無效證件，全民健康保險卡須有照片才是有效證件。

倘若考生未持應試有效證件正本，經監試人員查核並確認係考生本人無誤者，仍會准予應試，但依簡章規定須在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達試場或考（分）區試務辦公室。

此外，因應冬季氣候變化規畫開放試場冷氣措施，教育局說，考量極端氣候情形造成各地區可能溫度變化不同，若各考（分）區所在鄉鎮市區於考試當日溫度達 28 度（含）以上，將開放試場冷氣服務。

如若考生因身心因素不便於冷氣環境應試，可至大考中心網站申請「無冷氣試場」應試，申請期間從15日上午9時至17日下午5時止，逾期不受理；其餘注意事項可至大考中心網站查詢。