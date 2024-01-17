2024年1月17日澎湖縣／台電尖山電廠當好厝邊，連12年帶獨老採購年貨，這場銀髮關懷活動，縣長陳光復（二排左三）、湖西鄉長陳振中（二排左二）和議員許育愷（二排左五）都到場關心。尖山電廠廠長陳坤山（二排左四）。（許逸民攝）

台電尖山電廠當好厝邊，連12年帶獨老採購年貨，台電員工當志工攙扶陪同幫忙。（許逸民攝）

台電澎湖尖山電廠12年來敦親睦鄰，照顧關懷湖西鄉獨居長者，17日起一連三天分批接送該鄉14村224位長者前往湖西全聯福利中心採購年貨，每人3000元的額度由台電埋單，並提供送貨到府服務，將人和年貨一起平安送到家。

到場的澎湖縣長陳光復讚譽台電對長者的關心非常用心，湖西鄉長陳振中也喊話希望台電這湖西鄉14村的敬老關懷活動也能夠將該鄉其他村全納入，公所也可以配合支援車輛載送。

陳光復說，尖山電廠連續12年編列百萬元以上預算，對湖西鄉長者關心，包括春節前年貨採購、圍爐和訪視獨居困苦者，且不只獨居長者還擴及清寒學生，表達肯定並感謝。

澎湖尖山發電廠辦理離島關懷獨居清寒長者公益系列活動-採購年貨，今年邁入第12年，動員員工當志工，並以巴士分別到各村接載獨居長者，前往湖西全聯採購年貨，每位長者在員工的扶持與幫忙跑腿和計算額度結帳之下，採購自己所需的民生用品，然後再連同採買物資，連人一併平安送回家中。

有些長者很期待這樣的年度盛事，凌晨3時就興奮到睡不著，打扮好等著台電員工前來接她出門採購年貨。

尖山電廠廠長陳坤山說，台電要當鄉親的好厝邊，除了採購年貨及圍爐餐會，每年三節慰問訪視也從不缺席，端午、中秋、春節都會提供禮盒增添過節氣氛，也邀請這些長者於1月27日到尖山發電廠電力展示館參加圍爐饗宴，歡渡溫馨春節。