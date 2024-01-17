台中市長盧秀燕率市府團隊17日上午前往和平地區視察，第一站到和平國小瞭解偏鄉學童的學習環境，校長陳恩澤感謝市長媽媽關心，接著說要把盧「Fire」到總統府，引起台下呼聲，事後，盧秀燕表示，校長愛開玩笑，她也開得起玩笑，但仍以照顧孩子為優先。

盧秀燕一抵達和平國小，下車後立即發給學童們「市長新年小紅包」，表示小紅包尚未曝光，但既然她來了就親手發送。

和平國小學童將陶藝手作品送給台中市長盧秀燕（左），場面溫馨。（張妍溱攝）

接著在校方帶領下進到2樓會議室聽取校長簡報，盧秀燕當場介紹市府來賓，還問介紹正確嗎？不會被「fire」吧？陳恩澤隨後致詞問大家把盧市長「fire」到總統府好嗎？引發台下一片歡呼。

盧秀燕送全校小朋友彩色筆，和平國小學童也回贈串珠跟陶土作品，場面溫馨；和平國小校長陳恩澤感謝市長媽媽盧秀燕在任內照顧偏鄉地區並開設幼兒園目前已招收13名小朋友。

市長盧秀燕到風雨操場參觀小朋友跳繩比賽後，接受媒體訪問，針對校長陳恩澤說要將她「Fire」到總統府，盧秀燕說，校長開朗幽默，她認為很好，因為辦學就是要不僵化，讓孩子有開朗樂觀的個性面對國家、社會，校長愛開玩笑，她也開得起玩笑，但是她今天就不談政治，感謝待在原鄉照顧孩子的學校教職員及志工們。