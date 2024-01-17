新北國三生割頸案全台關注，因被害學生姊姊是身心障礙者，爸媽憂心姊姊少了弟弟、未來無人照顧，感嘆：「我們現在年紀漸大了，就照顧姐姐到我無法照顧為止。」關心此案的人士指出，學校正對校園重大事件學生家庭照護全力集結各方資源，協助支持照護、舒緩家庭照顧壓力等，有意願協助的民眾可逕電洽學校2270-7801＊101，或1999專線或至愛心大平台提供資源。

「楊生校園重大事件家庭照護捐款方式說明」如下：

至新北市好日子愛心大平台以四大超商、郵局及網路銀行、ATM轉帳等多元方式繳款：

(a)至新北市好日子愛心大平台網站註冊加入會員登入後，選擇「楊生校園重大事件家庭照護」，填寫捐贈資料

(b)選擇臨櫃繳費者請下載繳費單，即可至四大超商及郵局繳費；或以繳費單帳號使用網路銀行、自動櫃員機(ATM)轉帳，亦可選擇信用卡

新北市好日子愛心大平台-楊生校園重大事件家庭照護

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銀行臨櫃匯款：

上班日直接至銀行臨櫃匯款，另為使專款專用，請務必於匯款單備註欄註明「姓名、電話、指定用途」

捐款帳號：027038002803（台灣銀行板橋分行）

戶名：新北市政府社會救濟會報專戶

指定用途：楊生校園重大事件家庭照護

請務必留下電話以利後續開立收據