國民黨在桃園立委選舉揮出「全壘打」，市長張善政17日市政會議恭喜6位立委當選，也提到桃園正處成長期，細數重大建設如捷運棕線與三鶯線延伸八德的綜合規畫待行政院核定、機場捷運增購列車、國道1和2甲交流道改善、板龍和新梅高快速道路推動、北橫國家風景區設立等，都希望6立委在中央幫忙發聲、向部會爭取，期待和市府相輔相成，助桃園「轉大人」。

張善政說，上周六是投票日，有3位立委連任、也有3位新立委誕生，因桃園是成長中的城市，有許多建設要中央地方密切配合，友好的立委對市府會是非常重要的助力。

張善政盤點重要建設，因桃園蓬勃成長，城市交通至關重要，綠線捷運正如火如荼施工，棕線、三鶯線延伸八德等與大台北進一步密切連結的新捷運都需要爭取加速核定。機場捷運運量持續成長，去年12月日運量達近11萬人，今年會繼續成長，未來三航廈完工會更樂觀，但背後代表班次要更密集、列車數量要增加，已向中央爭取緊急採購電車，雖然中央認為捷運是地方事情，但市府認為，機場捷運擔負國門運輸角色，希望中央全力支持機捷新列車採購案，且因列車從下單到交車曠日廢時，務必加快進行。

張善政也提到，桃園鐵路地下化去年進入緊鑼密鼓推動期，市府非常關心招標進度，若招標受到大環境影響不能如期完工，代表桃園交通黑暗期會拉長，非市民樂見，期待鐵道局可以如期如質完工。

至於道路交通，張善政說，五楊高往南塞車問題嚴重，對楊梅造成很大困擾，五楊高延伸頭份需要中央部會支持；國1和國2上下班交通時間服務狀況不理想，需要國1甲和國2甲線解決瓶頸；板龍和新梅龍2條快速道路，可紓解龍潭科學園區交通問題，有利後續發展，也亟待中央核定，都需要在地立委支持。

張善政也提到觀光也要努力爭取，北橫是一塊被忽略的寶地，希望能設立北橫國家風景區讓國人欣賞，也讓桃園有一個國家風景區，成北台灣重要休憩場所。

張善政期待6席立委和桃園市府密切搭配，發揮在地角色，在中央積極、適時反應發聲，爭取桃園建設。