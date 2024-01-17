「女戰神」馮語婷近期與網紅鳳梨、陳沂接連隔空開戰，揚言公開廬山真面目，沒想到僅是AI頭像照，接著還被網友抓包身上P的刺青是盜圖，讓陳沂逮到機會再次開酸﹕「被抓包後緊急換圖裝沒事」。

馮語婷先前公開「真面目」，不過放上的卻是AI頭像照，身上還有多處P上去的卡通刺青，由於不滿遭抹黑塑造各種樣貌，讓她怒嗆死對頭陳沂﹕「一個口口聲聲說我不紅的都更大嬸，卻整天發作歇斯底里發文蹭我幾十篇，一邊咒罵著89跟社會底層，一邊又去阿諛奉承她口中厭惡的那種人，就像拿著筷子夾屎嫌臭又往自己嘴巴送」，接著撂下狠話﹕「誰讓我感冒，我一定讓他發燒，結局是怎樣，大家心裡有數，輸的絕對不會是我，但輸贏我沒興趣，因為我喜歡看人下地獄」。

對此，陳沂發文反擊表示相關爆料，已經爛到不知道要回應什麼，眼看馮語婷揚言公布真面目，沒想到卻是AI頭像，而身上刺青被發現是盜圖來P後，竟是緊急換圖裝沒事，向對方隔空喊話﹕「要讓我下地獄最好的方式，就是拿出證件證明『馮語婷』是本名，然後開直播讓觀眾比對，身材、手、腳、耳朵等關鍵特徵，是不是跟你發的照片一樣」，倘若全部符合，那自己肯定身敗名裂。

陳沂最後不忘「溫馨喊話」﹕「好了啦，高大哥和林小姐，開庭要記得去唷！溫馨提示，刑事被告傳喚不到是會被通緝的。已經幫你們發媒體去拍了，想當網紅成全你，不用謝」，看來兩人的戰爭近期內是無法劃下休止符。