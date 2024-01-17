大陸央視新聞用戶端報導，中國大陸最大汽車出口碼頭－上海海通國際汽車出口碼頭，一艘7600車位LNG雙燃料滾裝遠洋船17日首航歐洲，這也是由中國船東投資建設的、現役裝載量最大的清潔能源滾裝船，將助力中國大陸自主品牌汽車加速出海。

大陸央視報導，在上海海通碼頭現場，這艘200米長、38米寬、13層樓高的遠洋巨輪，擁有7600車位、排水量超過4萬噸，創新採用LNG雙燃料清潔動力，能夠減少40％的二氧化碳排放。

作為第一艘由中國船東投資建設、全球現役裝載量最大的清潔能源汽車滾裝船，它正式定名為「上汽安吉申誠號」，將首批搭載上汽、東風和宇通的自主品牌新車駛向歐洲。據瞭解，這艘船在上海港裝船後，還將抵達大陸國內各港口，一共搭載近5000輛中國大陸自主品牌新車駛向歐洲，其中約有一半是新能源汽車。

大陸央視報導，隨著中國大陸新能源汽車出口火熱，大型船已成為汽車運輸船新訂單的主流。今後三年內，7600、7800、9000車級共14艘遠洋運輸船將陸續加入上汽安吉物流遠洋船隊，積極支持中國大陸自主品牌加速跨海出洋。