中職「樂天女孩」人氣成員林襄， 12日卻傳出林襄退出樂天啦啦隊，隨後林襄經紀人莉奈也證實，確實有台灣的職棒跟職籃密切接洽中；然而，目前工作滿檔的林襄，日前分享一張穿搭照時，照片中自己臉頰凹陷的模樣，讓她也忍不住直呼看了不順眼，而粉絲見狀也相當心疼她。

林襄日前在社群上與粉絲分享日常穿搭，可見林襄放下及腰長捲髮，戴上粉紅色毛帽，上半身搭配背心和超短外套，露出超纖細腰身，不過文中她提到，自己的臉變凹了，「看自己臉凹凹的苦命樣好不順眼，決定今年過年要去打電波～～」。

隔日，她便在限時動態透露，找到臉凹的原因：「體重整個破新低41.1kg」，也坦言比小學時期的體重還輕，「咦？我不是才剛從日本大吃大喝回來嗎？」讓粉絲看了相當不捨，紛紛提醒她多吃一點。

林襄自曝現在的體重比小學時期還輕。（圖／IG＠95_mizuki）

事實上，林襄2021年經樂天女孩《猿來是妳》徵選成為正式成員，短短三年她已成為球隊人氣成員之一，自她自爆紅後，可以說是工作滿檔，時常飛往國外參加活動，而林襄曾透露自己因為太忙而暴瘦，並非刻意減重，如今發出臉凹的照片，讓粉絲相當擔心她的身體狀況。