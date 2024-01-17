據了解，該家總部位於巴黎的支付公司正在與摩根士丹利(Morgan Stanley)和Rothschild & Co一起檢視選擇方案，包括引進錨定投資人(anchor investor)，來協助支撐股價。

這些顧問在上周開始接觸法國金融機構、退休基金，和主權財富基金等潛在投資人，詢問收購少數股權的事宜。一位知情人士說，如果這些行動未能恢復投資人信心，也可以探討善意的收購不過該人士說，現階段不太可能探索收購。

此前由於德國監管單位對洗錢管制的嚴格審查下，Worldline在去年十月下調財測目標，並導致股價跌了一半。

據彭博報導，維權投資人BlueBell在上個月在一封信中敦促該公司重組董事會，以「恢復信任」。

據路透先前的報導，Worldline的合作夥伴法國農業信貸(Credit Agricole)正考慮收購該公司股票。

一位消息人士說，Wolrdline還關注公司治理問題，包括管理層的變動，以及尋找董事長Bernard Bourigeaud的繼任者。Bourigeaud已於去年12月辭世。

該人士還說，在爭取到錨定投資人之後，出售資產也是一選項。據此前的新聞報導，最可能處置的資產是Worldline的行動部門，該部門主要是票務服務的數位支付解決方案。