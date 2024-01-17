晶圓代工龍頭台積電(2330)法說將於18日登場，海內外據點建廠進度及今年資本支出規畫將成為關注焦點之一。法人認為，儘管台積電資本支出規模將不若近年強勁，但預期在聚焦高階先進製程下，預估今年仍可維持280～300億美元規模，有利相關供應鏈營運動能。

萬潤2023年12月自結合併營收1.34億元，月增14.85％、年增達近1.13倍，登近15月高。使第四季合併營收3.69億元，季增11.56％、年增27.48％，回升至近5季高。全年合併營收12.05億元，仍年減達46.4％、為近4年低，但幅度較前11月51.02％持續收斂。

萬潤發言人李建德先前法說時表示，由於客戶因景氣低迷而暫緩投資新設備，使去年營運明顯下滑。不過，隨著庫存去化告一段落，且AI應用帶動2.5D/3D等先進封裝製程需求強勁，對今年營運樂觀看待，認為AI相關應用為主動能，被動元件可能下半年才會回升。

法人認為，萬潤受惠CoWoS相關設備開始小量出貨，使去年第四季營收穩步回升，由於交貨高峰將自今年開始，萬潤掌握多元設備訂單，可望帶動首季淡季不淡、營收續揚，在台積電積極擴增先進封裝產能下，看好今年營運可望強勁反彈。