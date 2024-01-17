現在中小學生必修本土語文，但許多校面臨找不到師資的問題。為協助學校確實依照學生選習意願開課原住民族語文課程，教育部國教署推動「高級中等以下學校原住民族語文直播共學計畫」，112學年度協助865校（國小469校、國中240校、高級中等學校156校）學生學習。

為提供充足學習資源，國教署及委辦團隊台北市立大學全力協助媒合學校開課，如桃園市文華國小、桃園市？林國小及臺南市六甲國小等校，透過直播共學教學方式，有效地傳承稀少語別，積極促進學生對族語文化的認識。

原本教授雅美語的謝和英教師因居住於離島蘭嶼，礙於交通不便，無法頻繁往來本島與蘭嶼之間實體授課，在加入直播共學授課前，僅能教授蘭嶼地區的同學。而謝老師加入直播共學後，能夠透過遠距視訊設備進行教學，將語言教授給想學習雅美語的學生。

此外，國立金門高中全校共有6位原住民族學生，受限於地理因素，原住民族語師資較難尋覓，而為滿足學生選習需求，所以學校申請直播共學，開設阿美族語及布農族語課程，跨越地理障礙，保障學生學習族語之權益，增進學生對族語文化語言的認識。

金門高中師生表示，直播共學不僅解決了學校地處偏遠離島地區師資難覓的問題，而且授課的族語老師很專業，課程活潑且精彩豐富，學生很喜歡也很期待每週上族語課的時間。

教育部國教署表示，直播共學促進原住民族語言傳承，打破地域限制，提供學生平等的學習機會，透過即時的網路互動，與來自全臺的師生互動交流。為了能順利推動族語課程，國教署同時積極辦理現職教師及教學支援工作人員之培訓課程，希冀能充足師資，完整保留原住民的文化。