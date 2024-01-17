2024總統大選由賴清德與蕭美琴當選，成為台灣第16屆總統、副總統，延續民進黨執政。大選期間執行賴、蕭搭擋的國安局「候選人安全維護編組」，立刻轉換為「當選人安全維護編組」，而另2+1（2組候選人、1預備組）組維安特勤人員，將配合中選會19日正式公告總統、副總統選舉當選人名單後解編。

據了解，520新任正、副總統就職當天，正、副總統警衛室將會同步成立，賴清德現行擔任副總統的「萬里警衛室」呼號可能會沿習給賴總統警衛室使用，至於蕭美琴的副總統警衛室的呼號，會由安全幕僚單位請示蕭美琴後核定使用。

而在大選期間擔任賴、蕭配的「候選人安全維護編組」，於選後當日凌晨起，轉換為「當選人安全維護編組」，未來會根據2人勤務活動，適時增添維安特勤人數。尤其賴清德原本的萬里警衛室，也將成為「準總統警衛室」，增加維安特勤人數，直到520新任正、副總統正式就職當天，才會升格為總統等級，轉換為新任正、副總統警衛室。

蕭美琴的維安規格也升格為「副總統當選人安全維護編組」，特勤人員人數將由現行的27人，分批次增加，人員分別是從特勤中心丶警政署第一警官隊，以及結束大選維安任務歸建的軍警人員中抽調產生，預計到今年520正、副總統宣誓就職當天，蕭的特勤人員人數將會達到50至60人左右。

至於另外2+1（2組候選人、1預備組）組維安特勤人員，將配合中選會19日正式公告總統、副總統選舉當選人名單當天解編。

但外界也相當好奇，在競選期間擔任蕭美琴隨扈的前國防部莒光日女主播王柔，是否有機會繼續擔任蕭美琴隨扈，頗令外界期待。