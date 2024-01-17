《花甲少年趣旅行》最新一集由倪齊民、鄭家榆、林哲熹、蘇晏霈組成花甲、少年組合，一起結伴到竹苗去旅行。少年組成員林哲熹、蘇晏霈不約而同表示，對前輩「倪哥」倪齊民印象最深刻，林哲熹說：「本來以為倪哥會很嚴肅，結果卻是團體裡面最配合大家，講的故事也非常有趣。」蘇晏霈更直呼：「倪哥真的太好笑了！他會讓你覺得『天啊，倪哥你是這樣的人喔』，完全是一個大男孩、完全沒有偶包，也常會驚訝『現在在錄節目耶，你敢這樣講』」，透露倪齊民豪放不羈的個性讓她大開眼界。

蘇晏霈對前輩鄭家榆有全新的認識，她坦言先前不認識對方，印象中就是經典《懷玉公主》裡漂亮氣質的形象，但這趟旅行之後完全顛覆她的想像，「家榆姊其實是很ㄎㄧㄤ的一個前輩！」她笑說：「她還是很氣質、很漂亮，但講話會自顧自的笑，很做自己，心裡有什麼話就會說出來，非常可愛。」

她也感受到鄭家榆的感情細膩，因為對方會分享人生中的工作、感情和家庭，「會聽到一些光怪陸離的事情，想說她怎麼能扛得住這些！」蘇晏霈還稱讚林哲熹成熟的人生態度，「這三個人的優點都很值得我學習！」

林哲熹表示這趟旅行中從花甲組聽到很多故事，「能從那些經歷裡學習到面對事情的態度，經歷大風大浪之後的豁達。」蘇晏霈則是分析每個旅伴的優點，她表示沒想到倪齊民是負責炒熱氣氛的角色，「每一次的開頭都是倪哥先起個頭，然後我們就會順著他的話，劈哩啪啦講不完。」

蘇晏霈自認是配合度極高的旅伴，通常負責在旅行中掌控時間，會不時提醒大家前往下個行程的時間，「但如果沒有辦法準時離開，可能大家覺得很好玩，想要多停留一下也OK，我不會有任何意見。」林哲熹表示自己屬於準備周全的旅伴，「喜歡事先想好可能會發生的狀況，多做準備。到了現場就可以隨性玩，有突發狀況也不會不知所措。」

四人因為節目結緣，一般旅行都是跟認識的人出遊，談起這種第一次見面就去旅行的經驗，蘇晏霈直呼很特別，「我覺得最大收穫是我好像有更了解自己一點，更了解自己的個性缺乏什麼以及要去努力哪方面。我想跟他們說，真的，很開心我的旅伴是你們三位！在節目當中說的要再聚會，希望未來不是說說，就是真的要約起來，希望花甲跟少年的感情都可以長長久久。」