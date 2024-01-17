愛爾達2000年成立，在數位匯流發展中，第一家使用.tv網站，2001年轉型內容整合商，成為台灣第一家影音入口網站，與中華電信合作首創網路電視付費VOD經營模式，2008年跨足電視頻道經營，取得全球第一張奧運新媒體轉播執照，2015年到2018年進入行動4G環境，2020年開始進入5G時代，OTT訂閱大幅成長。

公司主要收入來源，包括MOD收視分潤、OTT會員訂閱收入為主及廣告等7大收入來源，2023年營收比重中，MOD分潤占比38％、轉授權暨代購占比35％、Hami Video占比10％、ELTA TV占比7％、廣告占比7％、其他平台分潤1％、其他2％。

由於MOD用戶數持續增加，使得MOD分潤為最主要收入來源，Hami Video、ELTA TV等OTT收入顯著成長，今年ELTA TV將調漲季費收費，但半年及年費維持不變。

愛爾達具大型賽事轉播能力，而大型賽事權利金高，會影響毛利率表現，但整體而言，營收規模會擴大、帶動整體獲利提升。今年巴黎奧運還在洽談中，預估農曆年後會明朗，取得奧運賽事總代理機會相當大。

公司看好今年四大營運動能，1.大型國際運動賽事的煙火效益；2.短影音及電商直播的發展；3.OTT業務的持續成長；4.AI的運用有助於營運效率的提升。因營收結構紮實，法人對今年營收及獲利樂觀看待。