台中市31歲徐姓男子，去年10月份郭台銘參選總統連署期間，透過收購及盜用個資方式偽造連署書，落網後坦承自己是詐騙成員，本身又是郭台銘鐵粉，志願協助偽造連署書。（警方提供／王煌忠台中傳真）

台中市有詐欺前科的徐姓男子，與白牌車林姓司機，在郭台銘、賴佩霞總統副總統連署期間，與詐騙收簿集團掛鉤，以每筆20到30元代價取得被害人個資，偽造連署書，另外還從臉書欠債不還黑名單社團，盜用被害人資料製成連署書，台中市刑大循線逮捕2嫌，檢方偵結依法起訴。

台中市刑大在去年10月間，破獲詐欺收簿集團，在其中1名杜姓嫌犯手機內，發現許多郭台銘參選總統連署書，追查赫然發現，杜嫌提供集團內人頭帳戶個資，供31歲徐姓男子及30歲林姓男子偽造連署書，每筆收取20元到30元費用。

警方立即成立專案小組，並報請檢察官指揮，在台中市環中東路逮捕徐嫌，另在西屯區1家百貨公司內逮捕正在逛街的林嫌，發現兩嫌不但付費收取連署個資，另外還在臉書「全台欠前騙吃拐干黑名單」等社團，盜取被害人個資，加以偽造連署書。

由於偵辦期間，連署書尚未送達中選會，警方在去年11月2日連署結束後，火速趕往台北市選委會，檢視郭台銘與賴佩霞總統副總統連署書，發現貼有被害張姓民眾等人之身分證及簽名，在通知被害民眾到案說明後，確認遭人偽造連署書，清查兩嫌共偽造54份連署書。

徐嫌落網後不諱言自己從事詐騙工作，林嫌也自承是白牌車司機，兩人均口徑一致供稱，因為是郭台銘鐵粉，自願協助偽造連署書，否認受人指使；全案經檢察官偵結起訴，認兩嫌涉犯總統副總統選舉罷免法罪嫌重大，求處7年以下有期徒刑，並加重其刑。