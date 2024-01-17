中國外長王毅本周將出訪埃及、突尼西亞、多哥和象牙海岸。這是王毅2013年擔任外長以來首次在新的一年開始後訪問非洲大陸。唯一的例外是秦剛2023年擔任外長時。今年的訪問從北非開始，埃及是中東政治的主要角色。美國之音引述分析人士認為，這顯示北京目前的外交政策目標，包括希望在以哈和平談判上發揮更大作用。

王毅在開羅建議舉行以哈戰爭的和平會議，呼籲落實兩國解決方案的時間表。他還利用此行要求停止攻擊紅海民船。王毅並警告西方說，「應該避免給紅海緊張局勢火上澆油，應該防止地區全面安全威脅的增加。」

中國擔心葉門胡塞武裝攻擊貨船導致這條重要國際貿易線路的危機升級。攻擊破壞了全球商務，美英上周攻擊胡塞武裝目標，可能觸發地區戰爭。

報導引述分析人士說，選擇埃及作為首站有道理。雪梨大學中國研究中心副教授勞倫・約翰斯頓（Lauren Johnston）說，「我預計王毅的首站是埃及，因為埃及可能發揮作用，降低中東緊張。」南非國際事務研究所中國問題專家科布斯·范斯塔登（Cobus van Staden）也認為，埃及可能是首站，「因為它臨近以色列危機和紅海航運危機，所以是種一箭雙雕。」華盛頓非洲戰略研究中心研究員保羅·南圖利亞（Paul Nantulya）說，中國希望就以哈戰爭在國際舞台上發揮更重要的作用，「中國正積極努力，圍繞加沙危機同全球南方國家合作。」

此外，中國通過一帶一路對埃及投資很多，正在建造埃及的新首都。埃及年初還成為金磚集團成員。

告別法國，迎接中國？

分析人士還指出，王毅選擇這四個國家的西方影響力都在下降，因此方便中國進入。比如突尼西亞去年就停止向歐洲移民的財政援助計劃而與歐盟發生糾紛。多哥和象牙海岸在西非，當地越來越多的國家中斷與前殖民國家法國的關係。范斯塔登說，「中國可能在薩赫勒地區反法情緒的迅速提升中看到機會。」

俄羅斯也在加強當地的影響力。

西非近期經歷了幾次兵變，南圖利亞說，有趣的是，中國與被推翻的政府有密切關係，但中國沒有受到不利影響，「我認為中方能夠保護其利益，同上台的軍政府建立很有力的關係。」約翰斯頓說，象牙海岸是非洲發展銀行所在地，「可能會宣佈同非洲發展銀行合作的新融資。」分析師說，中國在西非還有一些大型港口項目，為王毅的訪問提供了另外的解釋。

球場外交

王訪問非洲時，當地也在舉辦一些活動。

南圖利亞說，中國一個高級團隊本周出席在烏干達首都坎帕拉舉行的不結盟運動峰會，「不知王毅是否會突然造訪。」

王訪問時，象牙海岸正在舉辦非洲國家杯足球大賽。目前還不清楚王毅是否會光臨賽場，但如果會，將會是在一個中國人建造的體育場。對話雜誌（The Conversation）最近刊文說，中國一直在非洲建造體育場。文章說，體育場與一帶一路相關，「經常向非洲國家捐贈，或用相對廉價的貸款支付。」

王毅訪問非洲後將前往牙買加和巴西訪問，再次顯示中國愈發著重與「全球南方」接觸。